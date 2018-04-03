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Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le 1,5 saat süren görüşmesi sona erdi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 18:48..
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

1,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir buçuk saat sürdü.

Erdoğan ve Putin daha sonra "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na geçti.

"S-400 ÖNCELİĞİMİZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasını hayata geçirmenin öncelikleri olduğunu söyledi. Putin, "Türkiye'ye S-400 sistemlerinin sevk edilmesini öngören anlaşmanın hayata geçirilmesi, askeri-teknik alandaki önceliğimiz. Hükümetlerarası komisyon toplantısında Türkiye'ye modern Rus askeri ürünlerinin sevkiyatının detaylı şekilde ele alınacağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

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