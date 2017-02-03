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Erdoğan Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında Moskova’yı ziyaret edecek.

03.02.2017 - 15:52
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Erdoğan Putin ile bir araya gelecek

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Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart ayında Moskova’yı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

"SON 6 AY İÇERİSİNDE 4. GÖRÜŞME OLACAK"

İnterfaks haber ajansında yer alan haberde Diriöz, “Bu ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son altı ay içerisinde 4. kez görüşecek“ şeklinde konuştu.

RUS- TÜRK İŞBİRLİĞİ

Rusya ile Türkiye Suriye krizinin çözülmesi yönünde yoğun işbirliği yapıyor. Suriye’de ateşkes rejimi uygulandıktan sonra Moskova-Tahran-Ankara ortaklığı kapsamında Rus-Türk işbirliği önemli ölçüde pekiştirildi.

Kriz döneminden sonra Moskova ve Ankara İŞİD’e karşı ilk ortak askeri harekat düzenlendi. Moskova için Ankara ile yaptığı işbirliği çok önemli rol oynuyor çünkü bunun sayesinde Batı’ya Suriye barış sürecinde öncelik verilmemesi, İran’ın rolünü kısıtlanması gibi bir sürü hedeflere ulaşımı mümkün kılıyor.

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