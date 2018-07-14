Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞBİRLİĞİNDEKİ MEMNUNİYET

Erdoğan, Putin görüşmesinde, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere, enerji alanındaki işbirliğinin seyrinden memnuniyet dile getirildi.

Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

EN ÇOK GÖRÜŞTÜĞÜ LİDER ERDOĞAN

Öte yandan Türkiye-Rusya yakınlaşması liderlerin telefon trafiğine de yansıdı. Putin’in en çok görüştüğü lider Başkan Erdoğan olurken, Erdoğan-Trump görüşme sayısı Erdoğan-Putin görüşme sayısının altında kaldı.



