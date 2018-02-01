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Erdoğan roketli saldırıda ölen Fatma’nın ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Avlar’ın babasını arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

İHA | 01.02.2018 - 08:52..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde roket saldırısında hayatını kaybeden Fatma Avlar’ın babası Ahmet Avlar’ı aradı.

Erdoğan roketli saldırıda ölen Fatma’nın ailesini aradı

"ALÇAKLAR BUNUN BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYORLAR"

Erdoğan, telefon görüşmesinde baba Avlar’a “Başımız sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah, makamı cennet olsun. Rabbim cennetinde kavuştursun. Bu alçaklar bunun bedelini ağır ödüyorlar daha da ödemeye devam edecekler. Bunların hesabını sormadan bu şehitlerimizin ve gazilerimizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Bugün itibariyle de 712 oldu. Bu sayı artacak inşallah.

"BİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Sizlerden dualar bekleriz. Allah sizlerden de razı olsun. Allah’a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün aileye selamlar. Ameliyata girecek yavrumuza da ayrıca şifalar diliyorum. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız.” dedi.

Baba Ahmet Avlar’da “Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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