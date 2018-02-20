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Erdoğan-Ruhani görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda bir görüşme yapan Ruhani, Suriye konusunda Türkiye ile aynı düşüncede olduklarını belirtti.

DHA | 20.02.2018 - 09:43..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin bölge politikasını eleştirerek, "Bölgede bazıları bölme ve kukla devletler kurma çabası içinde. Çok yönlü iş birliğimizi arttırarak bunun önüne geçmeliyiz." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana ve Soçi görüşmelerinin umut verici olduğunu söyleyerek bunun devam etmesini istedi.

"TÜRKİYE İLE AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ"

Bölgedeki terörizmle mücadele, Suriye'yi terör unsurlarından arındırma ve bölücü hareketler konusunda İran ve Türkiye aynı düşünceyi taşıdığını dile getiren Ruhani, "Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için bir an önce bu ülkede huzur ve istikrar sağlanmalı." diye konuştu.

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