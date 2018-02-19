Erdoğan, Ruhani ile görüştü

İki liderin görüşmesinde başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

TERÖRE KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede iş birliğinin önemi vurgulandı.

ASTANA SÜRECİ

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresi’ne de değindiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle İran’da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani’nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini de iletti.



