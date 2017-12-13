Erdoğan-Ruhani görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması ve Filistinlilere karşı İsrail'in uyguladığı şiddete karşı İstabul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Zirvesi gerçekleştirildi.
Kudüs Zirvesi bir araya gelen liderler "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. ABD geri adım atmazsa tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." kararını aldı.
İKİ LİDER BİR ARAYA GELDİ
Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir araya geldi.
Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 18.30'da başladı.