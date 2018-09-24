Erdoğan: Ruhunu bir dolara satanlara inat gurumuz oldunuz

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli ayrıntılar:

"Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu."

"TÜRKEN, uzun yıllar FETÖ’cü hainlerin musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında gerçekten önemli projelere imza attı"

"Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor."

"BMGK gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’daki gibi Suriye’de de sessizliğe gömüldü."

"Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, (Suriye'nin farklı yerlerindeki gibi) İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı."

"Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz."