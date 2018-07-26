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Erdoğan: Rusya ile dayanışmamız birilerini kıskandırıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

AA | 26.07.2018 - 21:13..
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Erdoğan: Rusya ile dayanışmamız birilerini kıskandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.

"ARAMIZDAKİ DAYANIŞMA BİRİLERİNİ KISKANDIRIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor." dedi.

1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

İki liderin 1 saat 15 dakika süren görüşmesi 21.10'da sona erdi.

Erdoğan'ın Putin’i karşılama görüntüleri VİDEO

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