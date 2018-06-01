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Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet eden genç öğrenciyi kırmadı. Erdoğan, sahurunu Ankara'da öğrencilerle birlikte yaptı.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 03:36..
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Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini sahura davet eden öğrencinin teklifini kabul etti. "Çayınız hazırsa geliyorum." diyen Cumhurbaşkanı, sahuru Hüseyin Gazi Yurdu'nda yaptı.

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu VİDEO


ANKARA'DA ÖĞRENCİLERE MİSAFİR OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan, "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" teklifinde bulunan öğrenciyi kırmadı.

Öğrenciye yaklaşık yarım saat içinde geri dönüş yapan Erdoğan, . "Çayınız hazırsa geliyorum." diyerek yurda gitti.

Öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, sahurunu kendisini bekleyen üniversiteli öğrencilerle yaptı.

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