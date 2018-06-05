Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde konuştu.

"DERS VERİRİM SİZE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki konuşmasında "Prompter bozulunca, konuşamadı" diye algı yapan CHP'lilere tepki gösterdi: Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun? Korumaları selfie yapan genci sahneden atıyor. Ben prompter'ı unutmadım prompter'ın dersini veririm sana.

Erdoğan'dan İnce'ye prompter yanıtı VİDEO

İLİM EHLİNE SAYGIMDAN DURDUM BAY KEMAL

Diyarbakır'da yaşanan olayın aslını anlatan Erdoğan şöyle konuştu: Ana kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hocaefendi akşam namazını kılmak için çıktı. Konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım söyle hocaefendinin önünü kestiler onu tekrar yerine döndürmediler. Bu ilim ehline gösterdiğim saygımdır Bay Kemal Bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız.

