Erdoğan saldırıların arkasında ekonomik mesaj var dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında terör saldırılarının İstanbul'u hedef almasının bir tesadüf olmadığını altında ekonomik bir mesajın olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

İSTANBUL'A YAPILAN SALDIRILAR TESADÜF DEĞİL

"Benim bu sözlerim birilerinin hoşuna gitmez, memnun olmaz. Ben söylemezsem olur mu? Terör örgütlerinin eylemlerine ve hedeflerine baktığımızda işin gerisinde ekonomik bir mesaj olduğunu görürsünüz.

Türkiye'nin en önemli markası olan İstanbul'a bir gün PKK bir gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüf değildir.

DOMATES TARLADA 1 LİRA, ÇARŞIDA 8 LİRA. İNSAF İNSAF!

Tarlada domates 1 lira, çarşıda 7-8 lira. Ne bu, arada olanlar kimler? İnsaf, insaf. Bu işe kesinlikle bir çözüm bulmamız lazım. Aracı-tefecilere lanet olsun derdik. Çiftçime sesleniyorum, 1 yıl önceden senin tarlanı satın alanlar noktasında dikkatli ol. Gıda, Tarım Bakanımızın tedbirini alması lazım."