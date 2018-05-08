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Erdoğan, şampiyon güreşçilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 altın ve 8 bronz madalya kazanan milli güreşçileri kabul etti.

İHA | 08.05.2018 - 20:00..
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Erdoğan, şampiyon güreşçilerle görüştü

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanan milli güreşçiler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın ardından, milli güreşçileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Erdoğan, şampiyon güreşçilerle görüştü

Erdoğan, şampiyon güreşçilerle görüştü

Erdoğan, şampiyon güreşçilerle görüştü

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