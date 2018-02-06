taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.096
USD
3,7802
EURO
4,6909
ALTIN
163,05
PETR
67,2400

Erdoğan savunmada yeni dönemin işaret fişeğini yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda "savunma ürünlerinin "kesinlikle dışarıdan hazır alınmayacağını" duyurdu.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 12:22..
  1. Haberler
  2. Politika
Erdoğan savunmada yeni dönemin işaret fişeğini yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gerek Türk ekonomisi gerek Türk dış siyasetinin geleceğine yön verecek yeni dönemi açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri üzerinden Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararlar madde madde şöyle:

Erdoğan savunmada yeni dönemin işaret fişeğini yaktı

Erdoğan: Savunma ürünleri dışarıdan hazır alınmayacak ViDEO

"BASKI, ŞANTAJ MALZEMESİ YAPIYORLAR"

-Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen 1 vidanın dahi yeri geldiğinde şantaj malzemesi haline dönüştürüldüğünü gördük. Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı tecrübe yaşadık. Diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok tahmin edersiniz.

"HİÇBİR ÜRÜNÜ DIŞARIDAN HAZIR OLARAK ALMAYACAĞIZ"

-Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız.

"DAHA ÇOK PARA HARCAYIP, GELİŞTİRECEĞİZ"

-Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz.

"İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ"

-Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak.

"FİRMALARIMIZ GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYOR"

-Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayii sektörü var. Dünya devleri ile yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarının yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor.

"YAPILAMAZ DENİLEN PROJELER TAMAMLANDI"

-Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Düne kadar yapılamaz denen nice proje ya tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

36
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

43
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

45
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

234
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

51
Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

44
Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM