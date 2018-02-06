Erdoğan savunmada yeni dönemin işaret fişeğini yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gerek Türk ekonomisi gerek Türk dış siyasetinin geleceğine yön verecek yeni dönemi açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri üzerinden Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararlar madde madde şöyle:

Erdoğan: Savunma ürünleri dışarıdan hazır alınmayacak ViDEO

"BASKI, ŞANTAJ MALZEMESİ YAPIYORLAR"

-Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen 1 vidanın dahi yeri geldiğinde şantaj malzemesi haline dönüştürüldüğünü gördük. Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı tecrübe yaşadık. Diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok tahmin edersiniz.

"HİÇBİR ÜRÜNÜ DIŞARIDAN HAZIR OLARAK ALMAYACAĞIZ"

-Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız.

"DAHA ÇOK PARA HARCAYIP, GELİŞTİRECEĞİZ"

-Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz.

"İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ"

-Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak.

"FİRMALARIMIZ GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYOR"

-Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayii sektörü var. Dünya devleri ile yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarının yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor.

"YAPILAMAZ DENİLEN PROJELER TAMAMLANDI"

-Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Düne kadar yapılamaz denen nice proje ya tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi.