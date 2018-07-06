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Erdoğan seçim gecesi ayağı sıkışan çocuğa ağladı

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran gecesi kalabalığın içinde ayağı sıkışan çocukla ilgili yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 08:35..
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Erdoğan seçim gecesi ayağı sıkışan çocuğa ağladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran gecesi tarihi bir zafere imza attı. Bu zafer kendisine oy verenlerde büyük bir coşku ve sevinç yarattı.

Ancak o gece İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin sevincini yaşamak için toplanan büyük kalabalıkta bir çocuğun ayağı sıkıştı ve yaralandı.

Erdoğan seçim gecesi ayağı sıkışan çocuğa ağladı

BALKON KONUŞMASINI ERTELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece çocuğu hastanede ziyaret edebilmek için balkon konuşmasını erteleyerek Ankara'ya gece geç saatlere kadar geçmedi.

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"TELEFONDA AĞLIYORDU"

Binali Yıldırım o gece yaşananları şöyle anlattı: "Mesela o seçim akşamı İstanbul’da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar çok etkiledi ki, duygu doruktaydı. Ağlıyordu telefonda, konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku hepsi gitmiş. Bütün dikkatini oraya vermiş.

"GELMEMEYİ DÜŞÜNDÜ"

Seçimi kazanmış falan umrunda değil. Telefonda bir baktım çocuğu anlatıp ağladı. İşte sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir lider. Bir ara gelmemeyi düşündü, işler normalleşince geldi."

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