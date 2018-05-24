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Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesini açıklamasının ardından ilk mitingi Erzurum'da yapacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 00:33..
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Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki 'Cumhurbaşkanı Özel' programında Pelin Çift ve Fatih Er'in sorularını yanıtladı:

"HEDEFİMİZ, 4 SÜTUNDA YÜKSELEN TÜRKİYE"

"Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik bu 4 sutünla yükselen Türkiye için çok ciddi adımlar atmamız lazım dedik. Yaptık mı yaptık. Bütün evlere doğalgaz giriyor artık. Bu nedir insanca yaşama erdemine ulaşmasıdır halkımın. Gelen iktidarlar derdi dert edinmedi. Biz bunun derdindeyiz."

"Manifesto için çerçevesini ortaya koyuyor. Beyanname artık detaya giriyor. Sunuşum var. Onun ardından biz bugüne kadar nasıl geldik ne yaptık, ne vaadettik, neleri yaptık. Bu yeni sistem kendini nasıl anlatacak bütün bunların hepsini beyannamede göreceğiz."

"GÜÇLÜ PARLAMENTO, BAŞARILI HİZMETLER"

"Bunlar sağlıklı haberler değil. Biz şuna inanıyoruz halkım gerek şahsımda gerek partimde bize üst düzeyde desteği verecektir. Biz bugüne kadar 2001'den itibaren partimizi kurduk, çalışmalar başladı her seçimi aldık. Halkım hiçbir zaman bizi yalnız koymadı. Halkım Cumhurbaşkanlığı görevini 2. defa şahsıma verirse güçlü bir parlamentoyla verecektir."

"Güçlü bir parlamento, meclis demek bizim vereceğimiz hizmetleri çok daha başarılı vermemiz anlamına gelir. O yüzden Cumhur İttifakı'nı kurduk. Bunun içinde MHP, BBP var. Bu ittifak ayrılığa değil birliğe, beraberliğe davet ediyor."

"ERZURUM'DAN BİSMİLLAH DİYECEĞİZ"

"Azami müşterekleri olan anlayışlar biraraya gelmiştir. Siyah beyaz değil, birbirine yakın. Diğerlerinden çok farklı. Hem millisin hem yerlisin. Bu anlayış burada birarada. Yarın beyannamemizi açıklayacağız, ertesi gün Erzurum'dan Bismillah diyeceğiz."

Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor VİDEO

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