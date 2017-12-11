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Erdoğan sigara içenlere kul hakkı uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara içenlerin kul hakkına girdiğini belirterek uyardı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 13:37..
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Erdoğan sigara içenlere kul hakkı uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO'daki toplantıda insan haklarını gündeme getirdiği konuşmasında sigara içenlere "Sigara içmek suretiyle sen orada duman altı olurken yanındakini rahatsız etme hakkına sahip değilsin." diyerek seslendi.

Erdoğan sigara içenlere kul hakkı uyarısı yaptı VİDEO

"BU HAKKA SAHİP DEĞİLSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ana babanın evladı üzerindeki hakları, komşunun komşu üzerindeki hakları, öğretmenin öğrencisi üzerindeki hakları ve daha pek çok alt başlığı saymak mümkün. Aynı şekilde, bu çerçevenin içinde çevreye zarar vermemek, havayı kirletmemek, gürültü yapmamak, kalp kırmamak... Bir şey daha söyleyeceğim şimdi; Sigara içmek suretiyle pasif vatandaşı darda bırakmamak.

Sigara içmek suretiyle sen orada duman altı olurken yanındakini rahatsız etme hakkına sahip değilsin. Bunun adı kul hakkıdır. Bizim milletimiz hakla hukuku genellikle birlikte ifade eder. Bir kez daha 10 Aralık İnsan Hakları Gününün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

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