Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

1950'DEN BU YANA 48 HÜKÜMET KURULMUŞ, BU BİR GERÇEĞİ GÖSTERİYOR

Sistem değişikliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde 1950'den bu yana 67 yılda 48 hükümet kuruldu. İngiltere'de 15 hükümet kurulmuş, Almanya'da 24 hükümet kurulmuş. ABD'de 17 başkan seçilmiş. Fransa'da 11 cumhurbaşkanı seçilmiş. Bu bir gerçeği gösteriyor. Artık bu iş böyle yürümez." dedi.

Erdoğan sistem değişikliğinin önemine değindi VİDEO

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİYLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ

CHP'nin cumhurbaşkanlığı sistemini saptırdığını söyleyen Erdoğan, "Böyle birşey yok. Bu iş 1923'te bitmiş. Bir sistem değişikliğiyle ülkemizde geleceği inşa etmenin adımını atıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

GÖRÜLMEMİŞ OPERASYONLAR YAPILIYOR

Teröre karşı son birkaç ayda devletimiz askeriyle polisiyle bugüne kadar görülmemiş operasyonlar zinciri yapılıyor. Yeni sistemle terörle mücadelede çok daha seri sonuçlar alacağız.



Göreve geldiğimizde devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü. Şimdi tek haneli rakamda. Ekonomide güvenli liman olduk. Bu ülkenin ekonomi kaderini onlar (kredi derecelendirme kuruluşları) değil, biz belirleyeceğiz. İstihdamdaki sıkıntı süratle aşılacak, işsizlik tek haneli rakamlara düşecek. Ekonomide Türkiye'nin herhangi bir zaafı, sıkıntısı yoktur. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

15 TEMMUZ ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ

15 Temmuz aslında çok önemli birşeyi öğretti. Bu işin 40 yıllık bir mazisi var. O gece yapılan bu kalkışma hareketi karşısında bizim milletimizin duruşunda imanı, vatan sevgisini görüyorum. 15 Temmuz'da gövdesini tankların önüne koyan bir nesil var. 11'i hanım kardeşim olmak üzere 249 şehit verdik.

HESAPLAŞMA GÜNÜ 16 NİSAN



15 Temmuz gecesi ak sütün içindeki o ipliği ayırır duruma geldi benim milletim. Ve o kararlılık halen devam ediyor. Kandil'deki teröristler hayır diyor. Kim bunlar? PKK. Kim diyor? FETÖ'cüler. Bunlar değil miydi 15 Temmuz'da benim milletime karşı darbe girişiminde bulunanlar. Benim vatanımı parçalamak isteyenler bunlar değil miydi? Hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan.

YURT DIŞI ZİYARETİ

Bizim seçim aslında Almanya'da değil burada yapılıyor. Orada yaşayan vatandaşlarımız var. Onlar yıllar yılı hep ben ne zaman bu demokratik hakkımı kullanacağım diye her gidişimizde bize bunu söylerlerdi. Birçok engellemeler oldu. Bakanlarımızı konuşturmadılar. Ben de yurtdışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Şu anda arkadaşlarımız çalışmaları yürütüyorlar.

