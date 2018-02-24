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Erdoğan: Sivilleri vurmak bizim kanımızda yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de sivil ölümler olduğunu söyleyen ABD Savunma Bakanlığı sözcüsüne sert cevap verdi.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 14:48..
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Erdoğan: Sivilleri vurmak bizim kanımızda yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

"BİZİM KANIMIZDA SİVİLLERİ VURMAK YOK AMA SİZİN KANINIZDA VAR"

Erdoğan konuşmasında, "Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız.

Erdoğan: Sivilleri vurmak bizim kanımızda yok VİDEO

"SALDIRANLARA HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizim sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da niçin bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir. Korkaklar ülkesi değildir. Biz 81 milyonla tek milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi." sözleriyle tepki gösterdi.

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