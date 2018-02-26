Dün Süleyman Soylu'nun istifa sinyalleri veren açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Afrika'ya gitmeden önce konuyla ilgilili konuştu.

"ÜLKEYİ TROLLER DEĞİL BİZ YÖNETİYORUZ"

Erdoğan, şunları söyledi: "İfadem belki ağır olacak ama ahlaksız trollerle yapılanlar bizleri rahatsız ediyor. İçişleri Bakanımızın konuşmasında belli bir duygusallık olabilir ama ben de kendisiyle görüştüm.Bu trollerin yapmış oldukları, söyledikleri, kesinlikle söz konusu değil. Arkadaşımızın kesinlikle istifası söz konusu değil. Trol ahlaksızlıkları ülkemizin içindeki beraberliği bozmaya yönelik bir adımdır. Ülkeyi troller yönetmiyor, biz yönetiyoruz.

Erdoğan, Soylu'nun istifa iddiaları hakkında konuştu VİDEO

SÜLEYMEN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün AK Parti Trabzon Ortahisar İlçe Gençlik Kolları Kongresi'ndeki konuşmasında "Geri çekilmek de, geri adım atmak da bir erdemdir. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanmıştı.

