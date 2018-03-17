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Erdoğan, Stoltenberg ve Poroşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

İHA | 17.03.2018 - 02:06..
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i doğum gününü kutlamak için arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin gündemini de konuştu.  Ukrayna Devlet Başkanı Petro ile ise, iki ülke arasında  ekonomi, ticaret, turizm ve savunma sanayii çalışmaları konuşuldu.

ERDOĞAN NATO'YA "SİVİLLERE ZARAR VERMİYORUZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afrin'deki operasyonumuzu lekelemeye çalışan haberlere de değindi.

Sivillere zarar vermemeye büyük özen göstererek yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ’la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin bir parçası olduğuna dikkat çeken Erdoğan,  Türkiye’nin PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terör örgütlerinin tümüyle mücadele ettiğine işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin önemli katkılar sağladığı NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güvenlik kaygılarını paylaştığını ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in, terörle ortak mücadelenin önemine de değindiği kaydedildi.

Erdoğan, Stoltenberg ve Poroşenko ile görüştü

UKRAYNA İLE TİCARET VE İKİLİ İLİŞKİLER KONUŞULDU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile de telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi. İki lider, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, Kırım’daki son gelişmelere, Kırım Tatarlarının meselelerine de değindi.

Erdoğan, Stoltenberg ve Poroşenko ile görüştü

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