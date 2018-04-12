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Erdoğan: Suriye'deki güçlerin bilek güreşinden rahatsızız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 12:45..
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Erdoğan: Suriye'deki güçlerin bilek güreşinden rahatsızız

erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı.

"TRUMP İLE GÖRÜŞTÜM, PUTİN'LE DE GÖRÜŞECEĞİM"

Törende Suriye'deki gelişmelerin güvenlik krizine yol açtığını belirten Erdoğan, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir.

Erdoğan: Suriye'deki güçlerin bilek güreşinden rahatsızız VİDEO

"TERÖRİSTLERİ ÖYLE YA DA BÖYLE İMHA EDECEĞİZ"

Değerli kardeşlerim, birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının yanında görülüyor. Kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Öyle ya da böyle imha edeceğiz. Müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultacak değiliz. Ancak müttefik ülkelerin askerlerinin bunların yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ediyoruz.

"MASKELERİNİZİ İNDİRİN"

Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini ve olduğu gibi görünmesini istiyoruz. Kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlıştır. Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur.

Katil Esad'ı destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır. Suriye'yi imar etmeye, gönülleri yapmaya gittik ve başarana dek kalacağız." ifadelerini kullandı.

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