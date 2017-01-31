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Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gözyaşı ve kardeşi Sidre'nin yanı sıra babası Mamun Halit Nasır da yer aldı.

31.01.2017 - 16:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir süre sohbet eden Gözyaşı ve kardeşine Erdoğan çifti çeşitli hediyeler verdi.

GÖZYAŞI'NIN HİKAYESİ

Gözyaşı'nın, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözlerini kaybeden babası 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır için ''Benim gözlerimi alıp, babama verin. O görsün ve beni sevsin'' ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti

Kabulde Gözyaşı, kardeşi Sidre ile oynadığı için özellikle birlikte gelmek istediğini ifade etti.

Baba Nasır, Muhammed isminde 9 yaşında bir oğlu olduğunu belirterek, evleriyle ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını, elektriklerinin bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti

Muhammed ve Sidre'nin ilkokula, Gözyaşı'nın ise anaokuluna gittiğini anlatan Nasır, Sidre'yi kardeşlerine baktığı için okula gönderemediğini, kızının yalnızca Türkçe öğrenmek için okula gidebildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağına aldığı Gözyaşı'na, AA'nın 2016 Yıllığında, babasıyla birlikte yer aldığı ve yarışmada birinci olan "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı gösterdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yaşam" kategorisinde birinci olan, "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafa Cumhurbaşkanı Erdoğan da oy vermişti.

Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti

"ERDOĞAN AMCA BABAMLA BENİM FOTOĞRAFIMI GÖRMÜŞ, ÇOK MUTLU OLDUK"

Gözyaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin yer aldığı fotoğrafa oy verdiğini öğrendiğinde duygularını şu sözlerle ifade etmişti: "Erdoğan amca babamla benim fotoğrafımı görmüş, mutlu olduk. Onu çok seviyorum, inşallah kendisini görmeyi çok istiyorum. Türkiye'de olmamızı o sağladı. İnşallah onu bir gün görürüm. Kendisini çok seviyorum. Allah ondan razı olsun."

Erdoğan, Suriyeli Gözyaşı ve ailesini kabul etti

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