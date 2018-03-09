Erdoğan talimat verdi Şili'deki Atatürk Okulu yenilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıl önceki Şili ziyaretinde verdiği talimatın üzerine harekate geçen TİKA, Santiago'daki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nda yaptığı yenileme çalışmalarıyla eğitim şartlarını iyileştirdi.

PENCERELER DEĞİŞTİ SPOR SAHASI YENİLENDİ

Yenileme projesi kapsamında, 280 öğrencinin eğitim gördüğü okulun dersliklerindeki yer döşemeleri ve pencereler değiştirildi. Duvarları tadilattan geçirilerek boyanan okulun spor sahası ve oyun alanında da iyileştirme yapıldı.

Okuldaki çalışmaların tamamlanması dolayısıyla düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun ve TİKA heyetinin yanı sıra Bölge Eğitim Direktörü Marcelo Segura, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

İstiklal Marşı ve Şili ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Okul Müdürü Javier Vega Vega, öğrencilerine bu binanın sadece bir okul değil aynı zamanda bir ev olduğunu ve kardeş olmaları gerektiğini öğrettiklerini belirtti.

Dolayısıyla her katkının öğrencilerin yuvasına yapıldığını vurgulayan Vega, "Çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görmesini destekleyen tadilat projesi için TİKA vasıtası ile kardeş ülkemiz Türkiye'ye teşekkürlerimizi yolluyoruz." ifadesini kullandı.