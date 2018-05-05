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Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda değerlendirmelerinin sorulması üzerine, teknoloji bağımlılığını "Yeni bir felaket diye tanımladı.

AA | 05.05.2018 - 00:51..
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Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde katıldığı 'İstanbul Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bağımlılık denilince akıllara ilk uyuşturucu bağımlılığının geldiğine değinerek, 2,5-3 yaşlarındaki torununun bile evde cep telefonunda oyunlar oynadığını anlattı. Anne ve babasının torununun elinden cep telefonunu alamadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"YEŞİLAY, OYUN BAĞIMLILIĞINA KARŞI DA ÇALIŞIYOR"

"Çatışıyorlar vesaire, oyuna devam ediyor. Bu denli kopamıyor. Bu da büyük bir tehlike. Bizim şimdi bunlara karşı tedbirler geliştirmemiz lazım. Nitekim üniversitelerle şu anda ortak çalışma içerisindeyiz, dayanışma içerisindeyiz. Sağolsun Yeşilay'ın bu konuda güzel çalışmaları var. Yeşilay bu çalışmalarıyla birlikte nasıl tedbirler oluşturabiliriz, nasıl bunların karşısına dikilebiliriz, çünkü bu bizim milletçe bir sorunumuz."

Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

"EVLAD-Ü İYAL GİDİYOR"

"Ne yapıp yapıp bizim bunun önünü almamız lazım. Yoksa evladÜü iyal gidiyor. Bunu halletmezsek ne yapacağız? Bunun bedeli öyle sıradan rakamlar değil, bir neslin kopması, gitmesi bunu neyle ifade edebiliriz, izah edebiliriz. Buna karşı çok ciddi, kararlı tedbirler almak için mücadelemizi veriyoruz. Bunun da başlı başına en önemli adımı eğitim öğretim ve başta Yeşilay olmak üzere STK'lardan çok büyük destekler bekliyoruz."

Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

"MANEVİ EĞİTİM GEREK"

"Bunlarla beraber de bunun önünü açacağız ama ben geliyorum bir yere. Bu iş ne olursa olsun manevi eğitim olmaksızın, bunun önünü almak mümkün değil. Manevi eğitimi de usul ve esaslarına göre vermek zorundayız."


Erdoğan: Teknolojik bağımlılık yeni felaket

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