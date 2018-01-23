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Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA | 23.01.2018 - 00:36..
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Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizlerin karşılıksız kalmadığını belirterek, bu konudaki kararlılığın ortada bulunduğunu ve geri adımın söz konusu olmadığını vurguladı.

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

"Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlardaki temel amacımız, milli güvenliğimizin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. İdlib'de ve Afrin'de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaklar. Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir."

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