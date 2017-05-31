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Erdoğan, THK'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü için mesaj yayımladı.

31.05.2017 - 11:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları söyledi:

"GÖKLERDEKİ ONUR VE GURUR KAYNAĞIMIZ"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir gücü olan, göklerdeki onur ve gurur kaynağımız Türk Hava Kuvvetlerimiz, üstün sürat ve tahrip gücüne sahip silahları, donanımı, eğitimi, harekat kabiliyeti ve 100 yılı aşan engin tecrübesiyle dünyada adından övgüyle söz ettirmektedir. Şanlı bayrağımızı semalarda gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetlerimiz, gelişen teknolojiye uyumu ve güçlü alt yapısı sayesinde, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasında da önemli bir görevi yerine getirmektedir.

"KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLUYORUM"

Üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılara imza atan Türk Hava Kuvvetlerimiz, her zaman ülkemizin itibarını yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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