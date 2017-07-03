Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

VATANDAŞ DİPLOMASİSİ

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında sadece bölge ve dünya sorunlarını gündeme getirmedi aynı zamanda "vatandaş diplomasisi" de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan il başkanları toplantısında Trump görüşmesiyle ilgili bazı ipuçlarını paylaştı.

Bolu İl Başkanı söz alarak, "Sizin ABD ziyaretiniz sırasında terör örgütü PKK'lıların saldırısına uğradıkları halde tutuklanan Türklerden biri Bolulu. Annesi geçen günlerde bana geldi. Çok üzgün ve mağdur durumda. Bizden yardım istedi. Acaba sizin bir şey yapmanız, serbest bırakılmaları için devreye girmeniz mümkün mü" diye sordu.

"BU KONUYLA KENDİM İLGİLENECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı konuşmada kendisinin Washington'da yaşanan bu olayı gündeme getirdiğini, durumu anlattığını ve bu konuda adım atılmasını istediğini belirtti. Erdoğan, bunun üzerine Trump'ın kendisine "Bu konuyla kendim ilgileneceğim" yanıtını verdiği bilgisini paylaştı.

PKK'LILAR SALDIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vatandaş diplomasisi' yürüttüğü olay şöyle meydana gelmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçiği Rezidansı önünde aralarında Türk asıllı ABD ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu bir grup toplandı.

Terör örgütü PKK üyesi bir başka grup da binanın önünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhine sloganlar atmaya başladı. ABD polisinin aldığı yetersiz güvenlik önlemlerinden de cesaret alan PKK'lılar ellerinde Türk bayrakları olan gruba sataştı. Olaylar sırasında 11 kişi yaralandı. Erdoğan'ın korumalarının müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı. Olaylardan sonra iki Türk hemen tutuklandı.