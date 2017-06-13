Erdoğan, Trump ile Katar krizini görüşecek

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri geçen hafta Katar ile diplomatik ilişkilerini keserek bu ülkeye yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Erdoğan krizin çözümü için telefon diplomasisi başlatmış, Katar'a yönelik yaptırımları doğru bulmadıklarını ve krizin Ramazan bayramından önce çözülmesi gerektiğini ifade etmişti.

ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

TBMM'de gazetecilerin Türkiye'nin Katar konusunda attığı diplomatik adımlara ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Trump ile Katar konusunda bir telefon görüşmesi yapacak." dedi.

Erdoğan geçen hafta Suudi Arabistan, Rusya, Katar ve Kuveyt liderleri ile telefonla görüşmüş; Türkiye'ye gelen İran ve Bahreyn dışişleri bakanları ile de Katar krizini değerlendirmişti.