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Erdoğan Trump'ın CNN muhabirini fırçalamasına değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN muhabirine "yalan haber yapıyorsunuz" diyerek söz hakkı vermeyen Trump hakkında: O muhabiri benzetti..

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Erdoğan Trump'ın CNN muhabirini fırçalamasına değindi

Erdoğan Trump'ın CNN muhabirini fırçalamasına değindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın dünyanın en önde gelen medya kurumlarının muhabirleriyle yaptığı toplantıda CNN muhabirini fırçalamasıyla ilgili "O muhabiri benzetti" dedi.

Muhtarlarla buluşmasında gündeme ilişkin açıklama yapan Erdoğan, şu şekilde konuştu;

"TRUMP O MUHABİRİ BENZETTİ"

"Artık bu ülkede bu tür gelenler, aldatmacaları yutacak bir millet yok. Herkes haddini bilecek ve sandığa saygı duyacak, milletin iradesine saygı duyacak.

Türkiye'de bu oyunu oynayanlar, dün Sayın Trump'ın basın toplantısında bir yanlışlık yapıldı, Trump da o muhabiri benzetti.

Bu öyle değil. Kusura bakmasınlar. Bölücü terör örgütü bayrağımızı, vatanımızı ve devletimizi hedef aldı. 15 Temmuz'da tıpkı PKK gibi dört sütunun hepsine saldırdılar."

Erdoğan: Trump CNN muhabirini benzetti VİDEO

YALAN HABER YAPIYORSUNUZ, NE DİYE SORU HAKKI VEREYİM?

Donald Trump gazetecilerle yaptığı toplantıda soru sormakta ısrarcı davranan CNN muhabirini, "Yalan haber yapmakla, hiçbir dayanadığı olmadan iftira atmakla" eleştirerek "Senin kurumun berbat, yalan haber yapıyorsunuz, ben de size soru hakkı vermiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Trump CNN muhabirinin sorusunu almadı VİDEO

Erdoğan Trump'ın CNN muhabirini fırçalamasına değindi

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