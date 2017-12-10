Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının arkasında 'evangelistler'in olduğunu söyleyerek, bu kararın provokasyon olduğunu ifade etti.

"BİZZAT TRUMP'TAN DİNLEDİM"

Erdoğan "ABD'nin Kudüs kararının bizim nazarımızda hiçbir hükmü, geçerliliği yoktur. Kudüs bizim göz bebeğimiz, ilk kıblemizdir. Kırmızı çizgidir, bu böyle bilinsin. 1,7 milyarlık İslam aleminin kırmızı çizgisidir.

Bu karar provokasyondur. Öyle bir provokasyon ki bu provokasyonun arkasında Evangelistler var. Bunu bizzat sayın başkandan dinlemiş biriyim. Bu karara asla rıza göstermeyeceğiz" dedi.

EVANGELİSTLER KİMDİR?

Evanjelistler, Yahudilerin Büyük İsrail'i kurup dünyaya egemen olmasına destek vermeleri halinde büyük kurtuluşa ulaşacaklarına inanan Hristiyan gruptur.