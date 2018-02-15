Erdoğan Türkiye'nin önceliklerini ABD temsilcisine iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

ERDOĞAN BEKLENTİLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Türkiye'nin tüm önceliklerini ve beklentilerini açık bir şekilde ilettiği kaydedildi

Erdoğan'ın, YPG/PYD terör örgütüyle ABD'nin işbirliği, bu örgütünün de PKK ile olan bağı ve Türkiye'nin bu terör örgütüne karşı olduğunu belirttiği açıklandı. ABD'nin YPG'ye yaptığı silah ve para desteğinin de açıkça Tillerson'a söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti VİDEO