Erdoğan: Üniversite terörist gençlik yetiştirmez

"Birileri ısrarla burnumuzun dibinde işler karıştırmaya kalkarsa o zaman kimseyi gözümüz görmez" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan terör propagandası hakkında konuştu.

"OKUMA HAKKINI VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan, "İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez.” ifadelerini kullandı.