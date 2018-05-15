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Erdoğan, Ürdün Kralı ve Malezya Başbakanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'te yaşanan olaylarla ilgili telefon diplomasisini sürdürüyor.

AA | 15.05.2018 - 17:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile birer telefon görüşmesi yaptı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri yönelik saldırıları ele alındı.

FİLİSTİN İÇİN TOPLANTI

Liderler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın cuma günü İstanbul'da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili atılabilecek adımlara ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de dün akşam aynı çerçevede bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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