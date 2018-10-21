Erdoğan: Şahıslara karşı işlenen suçları devlet affedemez

İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy açılışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af teklifiyle ilgili açıklamlarda bulundu.

"UYUŞTURUCULARI AFFEDEN BİR İKTİDAR OLARAK MI BİLİNELİM"

50 bin tane uyuşturucu suçlusunun olduğu bir dönemde af çıkarılmayacağını söyleyen Erdoğan, "Canım kardeşim boşuna uğraşma biz cezaevine girenlerin kapısını rastgele açamayız. Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder ama şahıslara karşı suçları devletin af yetkisi yoktur. 50 bin tane uyuşturucu suçlusunun olduğu bir dönemde af çıkaramayız. Bu böyle bilinsin. Şimdi birileri ne diyor af. Benim mağdurum ben affettim diyorsa o başka. Ama biz asla. O zaman adil hükümet olamazsınız. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim." dedi.

"GÜNLÜK YOLCU KAPASİTESİ 700 BİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Yeni bölümün açılmasıyla 27 dakikada Üsküdar’dan Çekmeköy’e ulaşacak. Günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hedefleniyor.

Bu hattın çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi; Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir.





GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATTI

Bu yıl sonuna kadar, metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze-Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz.

RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 2019'DA 355 KM OLACAK

Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız.

İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok.

"CHP'DE HİZMET AŞKI YOK"

Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Kimdi oranın belediye başkanı, CHP. O çöplük patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi.. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbul'umuzda bunlara görev vermedi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019'da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok.

Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin.

İstanbul'u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz. 29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.