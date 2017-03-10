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Erdoğan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında konuşan Erdoğan: 'PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini bekliyoruz'

10.03.2017 - 17:31
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Erdoğan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu

Günü birlik Rusya ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'da temaslarına devam ediyor. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"PYD'NİN MOSKOVA'DAKİ FAALİYETLERİNE SON VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Terörle mücadele alanında yakın eşgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taşıyor. Suriye'de DEAŞ'a karşı sergilediğimiz kararlı tutumu diğer terör örgütlerine karşı da göstermeliyiz. Bu bakımdan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz.

"SURİYE'DE İSTİKRARIN BİR AN ÖNCE SAĞLANMASI İÇİN HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Putin ile az önce Suriye ve terörle mücadele konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Akan kanın durması, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması için hepimize önemli görevler düşüyor."

Erdoğan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu

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