Erdoğan: Vatandaşım bunlara gereken dersi verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satıbaşları;

"HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

"Kartal’a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz, İstanbul’a ne yapıldığını en iyi siz biliyorsunuz. İnanıyorum ki Kartal 24 Haziran’da bizi yalnız bırakmayacak. Biz İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu Kartal’ın hali neydi? Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldi. Hatırlayın o Kartal’ın halini. Buraları bir ilçe haline getiren biziz, işte bizden sonra bu CHP zihniyeti burada, nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet? Kartal’daki bütün bu sahil düzenlemesini biz yaptık, biz. Benim Kartallı kardeşim şu sahillerde rahat gezsin diye biz yaptık. Kartal’a son 16 yılda 3 katrilyon yardım yaptık. Bu dediğim belediye hariç, biz belediyedeyken yaptıklarımızı saymıyorum.

"VATANDAŞIM BUNLARA GEREKEN DERSİ VERECEK"

İnşallah bu pazar farklı olacak. Dün A Haber-ATV ortak yayınını izlemişsinizdir. Orada bir çok şeyi anlattık. Onun kendine faydası yok ki Kartal'a faydası olsun. Bu Bay Muharrem’in size bir faydası olabilir mi? Bakıyorsunuz devletin memuru ile nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Benim vatandaşım inanıyorum ki gereken dersi verecek.





"İKİ ÖNEMLİ PROJEMİZ VAR"

Bizim bu dönem 2 önemli projemiz var. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri. Kartal’a güzel millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacağız. Biz yapım ekibiyiz, onlar yıkım ekibi.





"BAY MUHARREM SEN ONLARDAN GEÇ"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü… Ne gereği var diyor. Bunlar Demirel'in Özal'ın yaptığına da aynısını söylediler. Ne diyor? “Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.” Ya kardeşim öyle veya böyle. Sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme. Onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç. Öyle mi? Ama biz bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen bir ve ikinci köprüler gibi olacak. Niye devlete bunlar teslim edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimle beraber vatandaşlardan alınacak destekle ve icazetle yola devam edeceklerini belirterek, Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde de Kartal Belediyesi'ni tekrar geri alacaklarını söyledi.

Türkiye'yi dört temel şey üzerinde yükselteceklerini söylediklerini, bunları eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu belirten Erdoğan, "Bunlar üzerinde yükseltiyor muyuz? Eğitimde 280 bin derslik yaptık Türkiye'de. 580 bin öğretmen atadık Türkiye'de. Dershanelerde, sınıflarda artık kitaplarımızı ücretsiz olarak bulabiliyor muyuz? Geçmişte biz bu kitapları bulabiliyor muyduk? Kırtasiye dükkanlarının önünde az mı çile çektik. Paramızla kitap bulamıyorduk. Ben zaten teksir kağıtlarıyla okudum. Biz bunu kaldırdık. Ücretsiz kitapları veriyor muyuz? Diyorlar ki 'Ne yaptılar?' Daha ne olacak? Artık yavrularımızın hepsi okullar açılırken kuşe kağıtla hazırlanmış bu kitaplarla hamdolsun geleceğe hazırlanıyor. Bunu biz yaptık. Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. 100'ün üzerinde öğrenci olan okullar da vardı. Şimdi Türkiye'nin ortalaması istisnalar dışında 32 öğrenciye düştü. Bunu başardık."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenliğe geçmek isteyenlerin hepsini alacağını söylediğini dile getiren Erdoğan, "İhtiyacın varsa, ihtiyacın kadar alırsın ama ihtiyacın olmayanı alırım dersen, bu sadece palavradır, bu sadece oy toplamanın yalanla istismarıdır. Yalancının mumu, bunların da pazara kadar yanacak. Ama sizlerle pazara değil, mezara kadar beraberiz." dedi.

