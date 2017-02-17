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Erdoğan, vatandaşın çay davetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Zeki Kaplan Ailesi'nin çay davetini geri çevirmedi.

17.02.2017 - 16:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Kahramanmaraş havaalanında Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Süleyman Öner, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cuma namazını kılmak için geldiği Abdülhamid Han Camisi'nde sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, namaz çıkışı kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, vatandaşın çay davetini kabul etti

Erdoğan, kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür ederek, "Hele hele imam hatip nesli olarak sizleri karşımda görmek, bir imam hatipli olarak beni de çok çok mutlu ediyor." dedi.

16 NİSAN REFERANDUMU

Cami bahçesinde bekleyenlerin arasında, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacakların bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Demokratik hakkınızı da en güzel şekilde kullanacaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir olun, beraber olun, iri olun, diri olun, kardeş olun hep birlikte Türkiye olun." dedi.

Erdoğan, vatandaşın çay davetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrıldıktan sonra annesiyle yanına gelen 5 yaşındaki Ahmet İribiş isimli çocuğu sevdi. Kendisini bekleyenlerin sorunlarını da dinleyen Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

VATANDAŞIN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Elif Sarıgül isimli vatandaşın evinin balkonuna astığı, "Çayımız hazır ede, gel sen de çaya da evet de" yazılı pankart üzerine Erdoğan, bu daveti kırmayarak Sarıgül'ün evine çay içmeye gitti.

Erdoğan, vatandaşın çay davetini kabul etti

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