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Erdoğan ve Bahçeli Türkeş'i andı

İki lider bu defa politika konuşmadı. Doğumunun yüzüncü yılı dolayısı ile Türkeş'i anmak için görüştüler.

AA | 25.11.2017 - 12:45
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştü.

İki görüşme, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldı.

"TÜRKEŞ HAYIRLA YAD EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinde Türkeş'in, ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğunu aktardı.

Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı'nın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi.

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