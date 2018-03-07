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Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 08:17..
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Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

AK Parti ve MHP 2019'daki seçimler için "Cumhur ittifakı"nı kurdu. İki partinin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sık sık görüşerek istişarelerde bulunuyor.

GÖRÜŞME BİTİNCE: BİR ÇAY DAHA İÇELİM

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Erdoğan ve Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ittifak yasasını ele aldıkları 18 Şubat'taki görüşmesi pürüzsüz bir şekilde tamamlandıktan sonra Erdoğan'ın "Bir çay daha içelim" dediğini ve sonrasında konuşulanları aktardı:

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

ERDOĞAN'IN MASASINDAKİ ANKET: MHP'YE GERİ DÖNÜŞLER VAR

Erdoğan: Anket yaptırıyor musunuz?

Bahçeli: Ben yaptırmam ama bazen arkadaşlar getiriyorlar, bakıyorum.

Erdoğan: Ben düzenli olarak anket yaptırırım. Anketleri Türkiye’de en iyi okuyan ve değerlendiren insanlardan biriyim. Anket işini iyi bilirim. Bakın bu anket yeni geldi. Sizinle görüşmeden önce bu anketi okuyordum.

MHP’nin oy oranlarındaki artışı gösteren anket sonuçlarını paylaşan Erdoğan: Özellikle 18-35 yaş kuşağında MHP’ye bir geri dönüş var. Afrin harekâtının etkisi olabilir.

ERDOĞAN: "TELEFONUM 24 SAAT AÇIK"

45 dakika süren görüşmenin sonunda Erdoğan şunu da ekliyor: Bizimle ilgili bir konu olunca lütfen benim telefonum 24 saat açıktır. Doğrudan ikimiz konuşalım, beni arayın.

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