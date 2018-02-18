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Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi hakkında ilk açıklama geldi. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu" dedi.

AA | 18.02.2018 - 23:09..
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Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinin ardından, 26 maddelik kanun teklifinin 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunulacağı açıklandı.

26 MADDELİK KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunacağız." dedi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinin ardından ilk açıklama

BUGÜNE KADAR 9 TOPLANTI YAPILDI

Şentop, liderlerin takdiriyle kurulan ve her iki partiden üçer kişinin bulunduğu Milli Mutabakat Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Bugüne kadar 9 toplantı yaptıklarını ve toplamda 22 saat 45 dakika görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Şentop, bu çalışmaların her aşamasında, her toplantıdan önce ve sonra genel başkanlara gidişatla ilgili bilgi verdiklerini ifade etti.

Şentop, şöyle devam etti:

"Onlar zaten konuya vakıftılar fakat çalışmaların sona ermesi üzerine, onların bir bütün olarak çalışmaları görmesi, değerlendirmesi ve son noktayı koyması gerekiyordu. Bugünkü toplantı o mahiyette bir toplantıydı. Metinler üzerinde görüşmeler yapıldı ve tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. Bir iki gün teknik düzenlemeler üzerinde çalıştıktan sonra, 26 maddelik kanun teklifini, 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunacağız."

"YEREL SEÇİMLERİ KAPSAMIYOR"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Bu ittifak, her iki seçim, yani milletvekili ve yerel seçim için de geçerli mi?" sorusuna, "Yapılan bu düzenleme Milletvekili Seçim Kanunu ile düzenlemeleri içeriyor. Genel anlamda, yerel seçimlerle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Yapılan bu düzenleme, şu an için yerel seçimleri kapsamıyor." yanıtını verdi.

"Hayırlı bir işbirliği oldu, inşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçları olacak." diyen Kalaycı, kamuoyunun ikna olacağı makul düzenlemeler getirdiklerini kaydetti. MHP'li Kalaycı, tüm siyasi partilere aynı imkanı veren düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Şentop ve Kalaycı, "Her iki parti açısından da hiç tereddüt ya da soru işareti kaldı mı?" sorusuna, partileri açısından hiçbir tereddüt kalmadığı yanıtını verdi.

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