Erdoğan ve Çadlı mevkidaşından ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Déby Itno'nun daveti üzerine, çok sayıda işadamının da dâhil olduğu bir heyetle, devlet ziyareti gerçekleştirdi.

ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Idriss Déby Itno ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve ardından heyetler arası görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerde, ikili işbirliğinin yanı sıra önemli bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İkili ilişkilerin önemine değinen Çad Cumhurbaşkanı Idriss Déby Itno, Erdoğan'ın Çad’a ilk olan bu tarihi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na kendilerinin bu vesileyle göstermiş olduğu derin dostluktan ötürü Çad halkının şükranlarını dile getirdi.

İki Cumhurbaşkanı, başta terör ve İsrail - Filistin İhtilafı olmak üzere uluslararası konularda iki ülkenin görüşlerinin tamamıyla örtüşmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

"KUDÜS KARARI HÜKÜMSÜZDÜR"

Kudüs konusunda, heyetler tek taraflı ve hukuk dışı nitelikte alınan kararların kabul edilemez ve hükümsüz olduğunu değerlendirmiş, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşayacak iki devlet vizyonu temelinde ve karşılıklı müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışçıl çözüm çağrısında bulunmuş, bölgede barış ve istikrar için 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasının temel şart olduğunu vurguladılar.

ABD Yönetimi'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı yönünde yaptığı açıklamanın bölgede barış ve istikrar bakımından olumsuz yansımaları olabileceğine ve barış zeminini tamamen yok etme riski taşıyabileceğine dikkat çekildi.

Kudüs konusundaki karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda 21 Aralık 2017 tarihinde 128 ülke tarafından kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler, sözkonusu tasarının kabulü ile uluslararası toplumun Kudüs'e ilişkin BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kaldığını gösterdiğini ifade edildi.

ORTA DOĞUDA KRİZ BÜYÜMESİN ÇAĞRISI

Genel olarak Orta Doğu’daki krizlere ilişkin olarak, heyetler, bu bölgedeki durumun küresel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle, mevcut gerilimler karşısında derin endişelerini dile getirmiş ve tarafları itidalli davranmaya davet ettiler.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Uluslararası toplumu dünyanın karşı karşıya olduğu ciddi tehditlerle mücadele etmeye ve İsrail-Filistin ihtilafına adil ve eşit bir çözüm bulma çağrısı yapıldı.

Heyetler bölgelerinde meydana gelen krizlerin yönetimi ve çözümünde Cumhurbaşkanları Idriss Déby Itno ve Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliklerini memnuniyetle karşılamış ve bu krizlerle mücadele etmek için siyasi, diplomatik ve güvenlik alanlarında karşılıklı olarak birbirlerini desteklemeyi taahhüt ettiler.

İŞBİRLİKLERİ ALANLARI KONUŞULDU

Türkiye ile Çad arasında tarihsel, kültürel ve sosyal bağlara dayanan kardeşlik ilişkileri çerçevesinde heyetler iki ülkeyi birbirine bağlayan çeşitli işbirliği alanlarını ele almış ve bu ilişkilerin karşılıklı olarak Büyükelçiliklerin açılmasından bu yana gösterdiği ilerlemeden ötürü memnuniyetleri dile getirildi.

Heyetler Türkiye Maarif Vakfı tarafından, Türk-Çad Okul Kompleksinin açılmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Ziyaret marjında, Çadlı şirketler ve işadamlarının yanı sıra 100’e yakın Türk işadamının katıldığı Türkiye-Çad İş Forumu düzenlenmiştir. İki ülke işadamları ortak işbirliği konularını ele almışlardır.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasında aşağıda sunulan yedi (7) belge imzalanmıştır.

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI

Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması-Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü-Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma-Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası.- Encemine Türk Kültür Kompleksi Arazisinin Tahsisine Yönelik Resmi Protokol- Hidrokarbon, Madencilik ve Mineraller Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası

İki Cumhurbaşkanı, başta tarım, hayvancılık, kültür, çevre, maden ve enerji alanlarında üzerinde çalışılmakta olan anlaşmaların nihayete erdirilmesine yönelik çabalarını yoğunlaştırmalarını ve diğer işbirliği alanlarını araştırmalarını ilgili Kurumlarından talep etmiştir.

PETROL ALANINDA TÜRKİYE'NİN YER ALMASI İSTENDİ

Bu anlayıştan hareketle, Çad tarafı, petrol alanında araştırma ve işletme hususunda ve Cermaya Havalimanı ve Şari Köprüsünün inşasına ilişkin iki büyük projede Türkiye’nin yer almasına yönelik beklentisini iletmiştir. Projelerle ilgili dosyalar Türk tarafına sunulacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kardeşi Cumhurbaşkanı Idriss Déby Itno’ya, Hükümetine ve Kardeş Çad halkına kendisine ve beraberindeki heyetine gösterdikleri sıcak ve dostane misafirperverlikten dolayı derin şükranlarını dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Idriss Déby Itno’yu resmi bir ziyaret için Türkiye’ye davet etmiştir. Bu davet, kabul edilmiş olup, ziyaret tarihi bilahare diplomatik kanallardan belirlenecektir.