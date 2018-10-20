Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kral Selman, görüşmede Cemal Kaşıkçı meselesini ele aldı.

İKİ ÜLKE ORTAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı’nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen pazar akşamı da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.