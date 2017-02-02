Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

ALMAN GAZETECİ REFERANDUMU SORDU

İki liderin açıklamalarının ardından bir Alman gazeteci, Merkel'e "Türkiye’de yapılacak olan referandumla ilgili bir sorum olacak. Anayasa değişikliği kabul edilirse muhalefette güçlerin dağılımının zarar göreceği endişesi var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

MERKEL: MUHALEFET HER DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ

"Referandum sırasında AGİT temsilcilerinin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Türk halkının savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması gerektiği yeni siyasi sistemde de önemli olduğunu söyledim. Muhalefet her demokrasi için önemli" yanıtını veren Merkel'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı.

Erdoğan ve Merkel'in ortak basın açıklaması VİDEO

ERDOĞAN, CHP'Yİ YALANLADI

Erdoğan, anamuhalefet partisi CHP'nin ortaya attığı iddiaları sert sözlerle yanıtladı:

"EN UFAK BİR HAKİKAT PAYI YOK"

"Bir defa muhalefetin özellikle güçler ayrıllığı ile ilgili tezinin şu anda yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı Sistemine yönelik olan -ki bana bu ulaşacak- ben tartışmalardan hareketle bunu söylüyorum en ufak bir hakikat payı yok.

"YASAMA-YÜRÜTME VE YARGI YİNE VAR"

Yasama-yürütme ve yargı yine var. Yani burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi söz konusu değil.Burada bütün mesele şudur: Bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş. Yasamanın çok daha seri çalışma imkanı verilmiş. 7 yargı varlığını koruyor işlevini sürdürecektir.

"REFERANDUM SONUCUNA HERKES UYACAK"

Muhalefetin hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardan başka bir şey değildir. Kampanya süreci başlayacaktır. Zannediyorum nisan ayında sandık gelecektir. Referandum sonucuna herkes uyacak."



ERDOĞAN: TERÖRLE MÜCADELEDE NELER YAPACAĞIMIZI KONUŞTUK

"Terörle mücadelede neler yapacağımızı konuştuk" vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Siyasi ilişkilerde, gerek AB süreci olsun gerekse NATO'yla ilgili konuları görüşme imkanımız oldu. Ege'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Bölgesel olarak ağırlıklı oalrak Suriye-Irak konusunu ele aldık. Suriye'de ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Mülteci sorununu ele alma imkanımız oldu. Terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz bunları da yine konuşma imkanımız oldu. Özellikle bu konudaki kararlılığımız Türkiye olarak bellidir. Bundan taviz vermemiz mümkün değil. Uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği bir şey değil. Şu anda Almanya üç milyona yakın soydaşımızın yaşadığı bir ülke. Bizim dayanışmamız çok büyük önem arz ediyor. Bölgedeki terörizme iki NATO ülkesi olarak koalisyon güçler içindeki Almanya'nın bizlerle dayanışması büyük önem arz ediyor. Gerek buralarda gerek Ukrayna'da bundan sonraki süreçte de devam ettirmemizin gereğine inanıyorum."

MERKEL: BU BENİM DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRAKİ İLK ZİYARETİM

Merkel ise şunları söyledi: "Çok yoğun ve detaylı görüşmelerimiz oldu. Bu benim darbe teşebbüsünden sornaki ilk ziyaretim. Bu olayı da ele aldık ve terörle mücadele konusunun çok önemli olduğunu ve teşebbüse neden olanların cezalandırılması gerektiğini aynı zamanda suçun bireysel oalrak tespit edilmesi gerketiğini ifade ettim.

İkili ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık. Her türlü terörle mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konutşuk. PKK da buna dahil. Türkiye'nin çok büyük zarara uğradığını konuştuk. Daha yakın işbirliği içinde olma sözü verdik. İki tarafın da önemsediği bölgesel konulara değindik. Mülteci konusu özellikle Türkiye için çok önemli bir konu. Suriye konusunda siyasi görüşmelerin sürdürülmesini arzu ediyoruz. Zannediyorum ki AB ile Türkiye arasındaki anlaşma her iki tarafın menfaatine sonuçlar getirdi. Benim için önemli olan görüşmeleri sürdürmemiz, çözümler bulmamız"