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Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus devlet adamı Putin, Doğu Guta'daki olaylar hakkında telefon görüşmesi yaptı.

AA | 06.03.2018 - 23:26..
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Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi yaptı

Erdoğan ile Putin'in telefonla görüşmesinde, başta Doğu Guta'da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

ATEŞKES İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE KONUŞULDU

Telefon görüşmesinde, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İki lider, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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