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Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Putin, Suriye'deki Rusya askeri üssüne yapılan saldırıyla Türkiye'nin alakasının olmadığını açıkladı.

AA | 12.01.2018 - 01:49..
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Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasını istedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin, ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

"ASKERİ ÜSSÜMÜZE YAPILAN SALDIRIYLA TÜRKİYE'NİN İLGİSİ YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye’nin Suriye’deki üslerimize yapılan saldırı ile hiçbir ilgisi yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Suriye’deki Rus Askeri Üslerine yönelik yapılan İHA saldırısı hakkında, "Suriye'deki askeri üslerimize yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Orada Türklerin değil başka provokatörlerin olduğunu ve onların kim olduğunu biliyoruz. Gerçek şu ki, insansız hava araçları Türkiye’nin kontrolünde bulunan İdlib bölgesinden hareket etmiş. Bizim de kontrolümüzde olan yerlerden böyle şeyler oluyor. Sizinle görüşmeden önce Türk meslektaşımla telefonda görüştüm. Eminim ki ne Türk ordusu ne Türkiye hükümetinin bu olayla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.

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