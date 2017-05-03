Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı, resmi temaslar için gittiği Rusya'da görüşmelerin ardından Putin'le kameraların karşısına geçti.

İkili, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Putin'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

Karşılıklı hizmet ticareti ve yatırım anlaşmalarının tamamlanması konusunda anlaştık. Ortak yatırım 1 milyar dolar tutarında ortak yatırım fonunun çalışmaların tamamlanması konusunda anlaştık. İnsani alanda işbirliğini ele aldık. Mayıs ayında Rus turistlerin 3'te 1'i Türkiye'yi tercih etmiştir. Rus turistlerin Türkye'de güvenliğinin sağlanması kritik önem taşımaktadır.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

Son 2 ay içerisinde Rusya'ya 2. ziyaretimi gerçekleştiriyorum. 2016 Ağustos ayından bu yana Putin'le 5. kez bir araya geldik. Tüm bu görüşmeler sayesinde siyasi ilişkilerimizde arzu edilen ivmeyi yakalıyoruz.

Şüphesiz iki ülke liderlerinin sınamalar karşısında sağduyulu yaklaşımları bu ilerlemelerde önemli. Ekonomi kurmaylarımız Moskova ve Ankara'da sık sık bir araya geliyorlar. İlerleyen günlerde bu çalışmaların faydalarını da görmeye başlayacağız.

Bugün Suriye meselesini de görüşme fırsatı bulduk. Çok sevdiğim bir Rus atasözü var; 'Kimin neresi ağrıyorsa onunla ilgili konuşur.' Süriye'deki acılar sürdükçe konuşmaya devam edeceğiz. Garantörler olarak yükümlülüklerimizi yerine getirme konusunda son derece hassas davranmalıyız.

Moskova'da yapılan eylemlerde İstanbul'da yapılan eylemler arasında hiçbir fark yoktur. Terör örgütleri insanlığın ortak düşmanlarıdır. Geçtiğimiz hafta Rus askerlerinin uğradığı kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur.

Detaylar gelecek...