taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.811
USD
4,0127
EURO
4,9337
ALTIN
173,19
PETR
67,2200

Beştepe'de Erdoğan-Ruhani görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

AA | 04.04.2018 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı olarak saat 10.55'te başladı.

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Beştepe'de Erdoğan-Ruhani görüşmesi

DAHA SONRA PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEKLER

Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Beştepe'de Erdoğan-Ruhani görüşmesi

EN SON İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Beştepe'de Erdoğan-Ruhani görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

Beştepe'de Erdoğan-Ruhani görüşmesi

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

82
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

121
ABD'li Bloomberg'in üçüncü havalimanı hazımsızlığı

ABD'li Bloomberg'in üçüncü havalimanı hazımsızlığı

71
Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

46
Demet Akalın bidonla zemzem suyu taşıdı

Demet Akalın bidonla zemzem suyu taşıdı

34
YouTube binasında saldırı; 1 ölü 3 yaralı

YouTube binasında saldırı; 1 ölü 3 yaralı

43
Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu

Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM