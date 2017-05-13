taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Erdoğan ve Şi Jinping üçüncü nükleer santrali görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi, Türkiye'de üçüncü nükleer santral inşası için sürecin hızlandırılması konusunda anlaştı.

13.05.2017 - 22:54
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan ve Şi Jinping üçüncü nükleer santrali görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere geldiği Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son dönemde dördüncü kez bir araya gelen Erdoğan ve Şi'nin görüşmesinde, ağırlıklı olarak ekonomik ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ve Şi Jinping üçüncü nükleer santrali görüştü

ÜÇÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL SÜRECİ HIZLANACAK

Zirvede, Türkiye'de üçüncü nükleer santralin yapımı konusu da ele alındı. Bu sürecin hızlandırılması için tekrar irade beyan edildi. Ayrıca müzakere sürecinin hızlandırılmasında da mutabık kalındı.

Daha önce kurulan E-ticaret platformunun başarılı bir şekilde büyüdüğünün altı çizilen görüşmede, liman işletmeciliği ve gemi yapımı konularında iş birliğinin artırılmasının gereği ifade edildi. İthalat-ihracat dengesi, yatırım ve bankacılık konularının da ele alındığı zirvede, bu alanlarda daha fazla iş birliği yapılması yönünde de irade beyan edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da kaza

Muğla'da kaza

159
İbrahim Erkal'a veda

İbrahim Erkal'a veda

362
Hatay'da 1 şehit

Hatay'da 1 şehit

153
Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

72
Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

Kanada, Irak'ta 17 kez yanlış hedefe atış yaptı

81
Nesrin Cavadzade'den seksi dans

Nesrin Cavadzade'den seksi dans

107
Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM