Erdoğan ve Sudanlı mevkidaşından ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudanlı mevkidaşı Ömer El Beşir'in yayınladığı ortak bildiride ziyarete değinilmiş, iki ülke arasındaki tarihe dayanan dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştirilmesi yönünde alınan kararlara değinildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ortak bildirisi başlıklı metnin tamamı ise şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan, 24-26 Aralık 2017 tarihlerinde kardeşi, Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in davetini kabul ederek Sudan Cumhuriyeti’ne resmî bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret, iki ülke arasında mevcut, köklü tarihsel, kültürel ve sosyal bağlara dayanan kardeşlik ilişkilerinin derinleştirilmesinin yanısıra, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ortaklıkların güçlendirilmesi kapsamında gerçekleşmiştir.

SUDAN'I ZİYARET EDEN İLK TÜRK CUMHURBAŞKANI

Bağımsızlığından bu yana Sudan'a bir Türk Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ilk ziyaret olan bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydadeğer bir yükselişe işaret etmektedir, Yüksek güven ve karşılıklı anlayış ile kardeşlik ortamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Sudan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kıymetli Türk-Sudan ilişkilerini daha da güçlendirme yönündeki karşılıklı istek temelinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için karşılıklı kararlılıklarını teyit ederek, ikili ilişkilerin tüm alanlarını derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmişlerdir.





YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ İÇİN SOMUT ADIM

İki Cumhurbaşkanı, ikili görüşmelere ek olarak, iki ülke arasında stratejik bir ortaklık kurmayı kararlaştırmışlar ve ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasıyla somut bir adım atılmıştır. Eş-başkanlıkları iki Cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek Konsey, iş birliği alanlarında yürütülecek ilişkilerin stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Konsey bünyesinde, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur.

EKONOMİK FORUMA 150'DEN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ KATILDI

Özellikle bilim, teknoloji ve sanayi, tarımsal üretim, ormancılık, eğitim, turizm, çevre, radyo ve televizyon, KOBİ'ler, madencilik, ve ticaret ve ekonomik ortaklık alanlarında mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi amacıyla belirli sayıda anlaşma imzalanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında düzenlenen ekonomik foruma, Sudan'daki şirketler ve işadamlarının yanı sıra 150'den fazla Türk şirketi katılmıştır. İki Cumhurbaşkanı, ekonomik forumun sonunda hitapta bulunmuşlardır. Ziyaret programı, ekonomik ortaklığı teşvik etmek ve Osmanlı tarih mirasını anmanın yanısıra ticari içerikli anlaşmalar imzalanması amacıyla Port Sudan ve Savakin'i de içermiştir.

SUDAN'IN EN BÜYÜK MADALYASI ERDOĞAN'A TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, dünya çapındaki eşsiz gayretleri ve liderliğine övgüyle kardeşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ülkenin en büyük madalyasını takdim etmiştir. Aynı zamanda Hartum Üniversitesi de, ülkesinin ilham verici kalkınma modeline liderlik yapması yönündeki yapıcı gayretlerinin yanı sıra Sudan yönetimi ve sivil toplumu ile eğitim, sağlık, insani ve kalkınma yardımları alanlarında ortaklıklar kurması ve dünyada hak ve adalet konularına yönelik bölgesel ve uluslararası ölçekte ekonomik yardımları nedeniyle Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan'a Fahri Doktora vermiştir.

KARŞILIKLI MEMNUNİYET DİLE GETİRİLDİ

İki Cumhurbaşkanı, ziyaret sırasında imzalanan anlaşma ve mutabakat muhtıralarının uygulanmasının, Türkiye ve Sudan halklarının çıkarlarına uygun olarak eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık temelinde ikili diyalogun daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etmişlerdir.

KARŞILIKLI DESTEK VAADİ

İki Cumhurbaşkanı, önemli uluslararası ve bölgesel konulardaki yaklaşımların benzerliğini göz önüne alarak, uluslararası forumlarda destek ve eşgüdümde bulunmayı vadetmişlerdir."